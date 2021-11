Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 novembre 2021/ Previsioni Ariete, Leone, Sagittario

Torna anche oggi, domenica 28 novembre 2021, l’appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Quali sono le previsioni per i segni di Fuoco? Stiamo parlando ovviamente di Ariete, Leone e Sagittario? Vediamole insieme…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Leone?

Iniziamo la nostra carrellata di previsioni oroscopo dal segno dell’Ariete. Per il primo segno dell’oroscopo Paolo Fox intravede una domenica caratterizzata da un grande coraggio, sopratutto dopo i due anni particolarmente difficili che avete affrontato senza mai arrendervi. Forse dovreste cercare di indirizzare diversamente i vostri obbiettivi, nonostante il periodo non sia ancora dei migliori. In ogni caso per febbraio 2022 sono previste finalmente ottime novità, nel frattempo il cielo è interessante per quanto riguarda i rapporti sentimentali.

E il Leone? Questa domenica sarà ricca di forza, grazie anche al sole e Mercurio in posizione favorevole. Il momento non è sicuramente dei migliori per risolvere alcuni debiti, anche perché manca qualcosa dal punto di vista economico. Cercate però di guardare sempre oltre e di porvi nuovi traguardi, indipendentemente dagli ostacoli che potreste incontrare. Chi ha subito un cambiamento in ambito lavorativo può rimettersi in gioco. In amore il momento è positivo ma non sarà centrale nei vostri piani.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ai nati in questo segno l’esperto degli astri concede che questo fine settimana non sia stato dei migliori, ma consiglia di dedicarsi a pianificare il 2022. Cercate nuove opportunità e impegnatevi maggiormente sugli obbiettivi a breve termine come ad esempio la laurea. Attenzione a non esagerare dal punto di vista economico, siate accorti anche dal punto di vista legale. In amore siate prudenti nei rapporti con Vergine e Gemelli.

