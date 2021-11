Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 novembre 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione, Pesci

Focus sui segni d’Acqua per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Protagonisti sono dunque Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa devono aspettarsi i nati in questi segni? Cos’ha detto di interessante l’astrologo? Scopriamolo insieme…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione?

Primo segno d’Acqua è il Cancro. Cos’ha detto oggi sulle frequenze di Radio Latte e Miele Paolo Fox? In amore e non solo siete ricchi di contraddizioni. Chi è ancora alla ricerca dell’amore è forse troppo esigente, oppure semplicemente avete ancora paura di soffrire nuovamente. Attenzione a mettere in discussione un rapporto importante, in caso di errore sarà difficile recuperare. Dal punto di vista economico ci saranno alcune valutazioni importanti da fare, sopratutto nel rapporto di coppia in virtù di progetti futuri come mettere al mondo un figlio.

Nati Scorpione? Secondo l’oroscopo Palo Fox nonostante la vostra tipica forza, nascondete un lato piuttosto timido. Spesso vi pentite di scelte troppo azzardate, attenzione quindi ad alcuni ripensamenti che potrebbero caratterizzare i prossimi giorni. In amore le stelle sono ottime, sopratutto nel rapporto con Pesci e Cancro, segni d’Acqua come voi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

A chiudere la carrellata di previsioni dell’oroscopo Paolo Fox è anche l’ultimo segno dello Zodiaco, non solo d’Acqua. Stiamo parlando ovviamente dei Pesci. Guai a noi se li dimenticassimo! In questo errore non è caduto neanche Paolo Fox, che per i nati nel segno ha preannunciato una domenica 28 novembre 2021 in cui dimenticare il passato continua ad essere un consiglio base, a vantaggio di nuovi progetti e prospettive. I prossimi mesi saranno davvero interessanti, in particolare gennaio e febbraio. Non lasciatevi quindi trascinare da relazioni che vi hanno fatto soffrire o pensieri ingombranti. Andate avanti verso un futuro migliore. Le coppie stabili possono provare a mettersi in discussione per rafforzarsi maggiormente. Entro febbraio saranno rilevanti le novità dal punto di vista lavorativo. Paolo Fox avrà ragioni? Noi ve lo auguriamo!

