Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 novembre 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia, Acquario

Quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni d’Aria? Stiamo parlando ovviamente di Gemelli, Bilancia e Acquario. I fan dell’astrologo non avranno certo intenzione di mancare l’appuntamento con le sue dritte per questa domenica 28 novembre 2021, giusto? Allora ecco, di seguito, cosa bisogna aspettarsi. O meglio, cosa dicono le stelle….

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia?

Primo segno d’Aria è quello dei Gemelli. Per i nati nel segno Paolo Fox concede che ieri potreste esservi annoiati troppo, ma per questo spinge a cercare nuovi orizzonti già da oggi per non correre lo stesso rischio. Tutto ciò che non va potrebbe quindi trovare una soluzione tra gennaio e febbraio. State per dare un importante ultimatum, in attesa di una nuova vita in vista del nuovo anno. Ne sapete qualcosa?

E cosa mettiamo adesso sul piatto della…Bilancia? Secondo l’oroscopo Paolo Fox la settimana appena trascorsa non è stata semplice, sopratutto per alcune discussioni in ambito familiare. Spesso vi sentite troppo buoni, sfruttati ingiustamente dalle persone che vi circondano. Per chi cerca l’amore il momento sarà principalmente di riflessione, per le coppie stabili invece con qualche problema di troppo bisognerà optare per maggiore razionalità.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Penultimo segno zodiacale, ultimo tra quelli d’Aria: spetta all’Acquario il diritto di chiudere questo articolo. L’oroscopo Paolo Fox parla di un un periodo molto elettrico, attenzione però a non essere troppo frettolosi rischiando di rovinare qualche rapporto. Non tradite la fiducia delle persone. In generale l’oroscopo è positivo, in particolare qualche amico potrebbe farvi una confidenza interessante. Trovate le giuste collaborazioni per portare avanti nuovi progetti.

