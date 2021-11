Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 novembre 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno: sono questi i segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Siete curiosi di conoscere cos’hanno in serbo per voi le prossime ore a detta dell’esperto degli astri più famoso del piccolo schermo? Allora siete nel posto giusto, continuate a leggere…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

Primo segno di Terra è il Toro. Cosa aspettarsi dall’oroscopo di questa domenica 28 novembre 2021? L’oroscopo Paolo Fox non usa mezzi termini: oggi potrete godere di Venere e Luna in posizione favorevole, nonostante non siate in una situazione di grande tranquillità con il partner. Nello specifico vi trovate poco d’accordo su alcuni propositi futuri. Nuovi interessi e obiettivi potrebbero portarvi verso nuovi ambienti, attenzione a valutare con prudenza.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox Capitolo Vergine. Questa giornata potrete contare sulla posizione favorevole di Luna e Venere, in particolare per gettare le basi fondamentali di progetti validi per il prossimo anno. Chi sta lottando ancora con un passato tormentato può riprendere il proprio percorso in ambito sentimentale. Chi invece deve fare una scelta tra due persone è opportuno che tenga conto dei sentimenti più puri. Non siete persone tendenti al tradimento, ma attenzione al rischio.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Non c’è rubrica dedicata ai segni di Terra che si rispetti che possa chiudersi senza le previsioni dell’oroscopo del Capricorno. A detta di Paolo Fox si prospetta una domenica decisamente positiva. Siete molto riflessivi e state dedicando molto tempo ad un progetto futuro. Attenzione però a non riflettere troppo sul da farsi, il rischio è quello di non riuscire mai ad agire in maniera concreta. Siete sempre molto critici e ragionate molto, ma a volte bisogna anche correre qualche rischio. Venere nel segno garantisce ottimi risvolti in amore a vantaggio degli incontri passionali.

