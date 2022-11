Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 novembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: stelle…

Cominciamo la settimana con l’Oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete, il cielo dà delle risposte. Forse c’è stato comunque qualche problema ma le cose a dicembre saranno migliori e dal 2023 ancora di più. Per il Toro, le stelle mettono in guardia da problemi legali che possono esserci stati, o magari qualche piccolo screzio con ex o sul lavoro. Anche i Gemelli hanno un cielo un po’ conflittuale: ci sono errori del passato che ora si ripresentano e anche in questo caso se c’è stato qualche problema dal punto di vista legale, bisognerebbe fare attenzione prima di agire. Il Cancro ha un cielo neutrale: questa settimana sarà importante anche se la stanchezza si fa sentire.

Ariete, questo cielo inizia a dare delle risposte. Forse c’è stato qualche ritardo e magari anche qualche piccolo conflitto, ma le cose andranno meglio a partire da dicembre e ancora di più il 2023, quando entreremo in una fase molto importante. In questi giorni, rispetto a ottobre e agli inizi di novembre, sembra ci sia un successo in arrivo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa giornata nasce con una Luna molto interessante e con Sole, Mercurio, Venere e Marte favorevoli. Inoltre l’Ariete pronto a ricominciare o forse a confermare ciò che ha.

Toro, le stelle ora mettono in guardia da questioni di soldi o legale. Infatti se c’è una disputa o un problema con un ex o se semplicemente bisogna mettere a posto qualcosa che riguarda il lavoro, ci vuole un po’ di attenzione. Questa settimana parte in maniera un po’ dubbiosa, ma non bisogna dare spazio alle preoccupazioni eccessive. I primi giorni di dicembre saranno migliori, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, questo è un cielo conflittuale. Alcuni nodi sono arrivati al pettine: se avevi commesso un errore in passato, magari questo si è ripresentato, lasciandoti in una situazione difficile probabilmente la scorsa settimana, tra mercoledì, giovedì e venerdì. Questa nuova settimana è decisamente più tranquilla, ma qualche preoccupazione c’è ancora. Ci sarà chi tace e chi invece vorrà proprio rivalersi di un torto. Bisogna però capire se si ha ragione oppure no, perché il rischio è quello di sprecare tempo e denaro, soprattutto se si intende aprire un conflitto di tipo legale, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle sono molto più dolci a partire dalla prossima settimana.

Cancro, questo è un cielo abbastanza neutrale. Non abbiamo grandi stelle contro o a favore: questo è un oroscopo che porta a vivere delle tensioni limitate. Sei un segno che sa capire se ci sono cose che non vanno, ma probabilmente non sai come agire per risolvere alcune difficoltà, chiarisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Le giornate di metà settimana saranno importanti e un piccolo premio sarà in arrivo. La stanchezza è tanta e tutto costa molta più fatica rispetto a prima.











