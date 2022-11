Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: amore

Iniziamo la settimana e la giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone è in recupero: adesso rispetto a novembre c’è differenza e le cose si affrontano con più coraggio. Per la Vergine forse ci sono state delle difficoltà: questo è un periodo di riflessione. Dicembre comunque sarà un mese importante e Natale sarà sereno. Per la Bilancia, forse ci sono stati problemi in amore. Le storie sono davanti ad un ultimatum: è necessario prendere una decisione. Lo Scorpione, vive un momento particolare: a dicembre le stelle saranno importanti per le relazioni che saranno più forti.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e vergine, recupero

Leone, sei in pieno recupero. Rispetto a inizio novembre, adesso veramente c’è una grande differenza. Ora affronti le cose con più coraggio e hai un’energia eccezionale. Forse la scorsa settimana, intorno al 24, è successo qualcosa di particolare: era infatti una delle giornate importanti. Magari mercoledì, giovedì e venerdì della scorsa settimana hai incontrato delle persone o è successo qualcosa di nuovo: probabilmente quelle giornate saranno di riferimento anche per il futuro. Oggi un po’ di tensione c’è, con la Luna opposta, ma il cielo nel complesso è dalla tua, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, se non sei stato bene o la scorsa settimana hai avuto delle difficoltà, sappi che le cose andranno meglio a partire dal 6 dicembre e ancora meglio dal 10 dicembre. Questo è un periodo di riflessione che porteranno al superamento di alcuni problemi. Magari hai dovuto affrontare una persona o un problema personale o fisico che ti ha un po’ scombussolato. Dicembre sarà un mese importante e il Natale sarà particolarmente felice, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, occhio alle storie d’amore…

Bilancia, problemi in amore? Se qualcosa non è stato detto nella coppia o se alcune relazioni sono ai ferri corti, non è colpa di questa fine di novembre. La seconda parte di luglio e gli inizi di agosto sono stati pesanti e sarebbe meglio non rivivere un periodo così. A dicembre sarà momento di decisioni: se le storie andranno bene, continueranno, altrimenti bisognerà dire stop, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi tagliare dalla tua vita il superfluo e questo fa male ma a volte è necessario, altrimenti si rischia di alimentare una rete di invidie e pettegolezzi.

Scorpione, questo è un momento particolare. Ad inizio novembre questo segno ha vissuto un momento di forza. Chi ha presentato un progetto, adesso inizia a intravedere un buon risultato. A dicembre avremo delle stelle molto importanti per le relazioni che saranno più forti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. I nativi del segno possono iniziare a guardare un 2023 che sarà di successo. La giornata di oggi è un po’ strana a livello fisico: nel complesso è un periodo utile.











