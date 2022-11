Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Cosa succederà ai segni zodiacali in questo lunedì? Per il Sagittario c’è un cielo favorevole con tanti pianeti interessanti: un nuovo inizio è vicino, anche sul lavoro. Per il Capricorno anche i pianeti sono buoni e portano novità importanti a livello lavorativo. La seconda parte del 2023 sarà ricca di successo. Per l’Acquario, Marte e Saturno saranno nel segno. Adesso è però il momento di prendere decisioni importanti e di fare i conti con la realtà. Per i Pesci c’è bisogno di pazienza, come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa settimana sarà ancora confusa ma piano piano le cose miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, che pianeti!

Sagittario, il cielo è favorevole. A dicembre avrai anche Giove importante, mentre nella giornata di oggi puoi contare sull’apporto del Sole, Mercurio, Venere, in posizione molto interessante che possono aiutare proprio per sviluppare amore e passioni. Forse a livello lavorativo c’è qualche problema? C’è un nuovo inizio o un nuovo progetto in vista? A settembre eri un po’ fermo su certe questioni ma questo è in generale un periodo di grandi speranze, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, a dicembre prima arriverà Mercurio, poi Venere e in seguito il Sole. Inizierà un periodo di grande lavoro, ma anche di grande progettualità. La prima parte del 2023 sarà di fatica e la seconda di grande successo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. La fatica sarà soprattutto nel cercare di capire chi è dalla tua parte e chi no. Forse il Capricorno ha ricevuto qualche responsabilità in più ma questo segno affronta tutto con grande determinazione. Se ci sono da fare delle scelte, a metà settimana ci saranno giornate migliori.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, decisioni e scelte

Acquario, avere Marte favorevole e Saturno nel segno è già un elemento di forza. Da adesso ci saranno anche Sole, Mercurio, Venere, tutti in aspetto buono. In questo lunedì è ottima anche la Luna. L’Acquario però deve risolvere alcuni conflitti che possono essere di tipo economico o lavorativo. Come spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, adesso è il momento di prendere delle scelte importanti. Questo segno spesso è con la testa tra le nuvole ma bisogna fare i conti con la realtà, anche con quello che non vi piace.

Pesci, serve ancora un po’ di pazienza. Questa sarà ancora una settimana confusa e ci sarà bisogno di parlare con delle persone per capire se un progetto funziona oppure no. C’è stato un periodo pesante attorno al 24 ma adesso vai avanti verso delle nuove opportunità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto, puoi iniziare a pensare a un rinnovamento totale della tua vita. Novità anche per quanto riguarda i rapporti sentimentali che saranno più facili da gestire già dalla prossima settimana. Se qualcosa non va, meglio non stancarsi troppo.











