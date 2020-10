Oroscopo Paolo Fox oggi 28 Ottobre 2020/ Ariete, Gemelli, Sagittario e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di mercoledì 28 Ottobre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Questa giornata sembra regalare una grande tenacia, utile per riuscire a d affermare le proprie idee ma controproducente nel caso in cui porti a compiere azioni poco ponderate. Anche l’amore sembra richiedere qualche attenzione in più: sarebbe meglio evitare di lasciarsi trascinare dall’impeto e mantenere un atteggiamento prudente. Toro: I numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato l’ultimo periodo sembrano richiedere una revisione generale, per riuscire a riprogrammare tutti i vari aspetti della propria esistenza e sfuggire alla sensazione di disordine che sembra appesantire questa giornata. Gemelli: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa giornata sembra permettere di recuperare un po’ di tranquillità, dopo un inizio settimana un po’ pesante. I nuovi progetti sembrano poter contare su una situazione astrologica molto favorevole, che migliorerà ulteriormente con la fine di Dicembre. Importanti cambiamenti in arrivo! Cancro: In queste ore potrebbe riemergere qualche piccola preoccupazione legata all’ambito familiare o sentimentale, per questo sarebbe bene agire in maniera prudente ed evitare le situazioni poco chiare. Oggi e domani giornate di riflessione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: Oggi stando alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox si potrà contare su una grande forza utile ad imporre il proprio punto di vista, ma potrebbero nascere anche piccole amarezze dovute ad alcune sfide che non si sono concluse come sperato. Il prossimo anno potrebbe rivelarsi necessario attuare alcuni cambiamenti, ma attenzione a non compiere scelte azzardate. Vergine: In questo periodo si potrebbe riuscire a vincere alcune sfide e riscoprire un sentimento, confermando vecchie relazioni o abbandonandosi con piacere a delle nuove conoscenze. Oggi e domani si potrà contare da una bella energia dovuta ad una Luna non più opposta. Bilancia: Analizzando le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox la presenza di Marte, Giove, Saturno e Luna in aspetto problematico potrebbe pesare su questa giornata causando unpo’ di nervosismo: per ottenere un miglioramento consistente bisognerà attendere la seconda parte di Dicembre, quando la situazione astrologica cambierà e si potrà rimettere un po’ di ordine nella propria vita. Scorpione: Questa giornata potrebbe registrare un lieve calo, ma sarebbe bene riuscire comunque a gestire tutte le situazioni che sarà necessario affrontare con molta razionalità, in vista di un fine settimana piuttosto faticoso.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: La forza che è mancata durante la prima parte dell’anno sembra essere tornata e una Venere favorevole potrebbe contribuire a portare questa forza anche in amore, dove ci si potrà finalmente rendere conto del valore di un rapporto. Capricorno: Secondo le oroscopo di Paolo Fox queste giornate potrebbero portare un po’ di agitazioni capaci di dare vita a conflitti e incertezze emotive. Attenzione a non riflettere questi disagi sul piano sentimentale. Acquario: Si preannunciano grandi trasformazioni nel prossimo futuro. Anche i cambiamenti che avranno luogo da scelte obbligate potranno portare dei buoni risultati, ma per riuscire ad ottenere ciò che si desidera sarà necessario non perdere di vista i propri obbiettivi. Pesci: Il Sole in aspetto favorevole sembra dare nuovo risalto ad alcune idee, permettendo di ottenere qualcosa di più sul piano lavorativo e nelle relazioni con gli altri. Nel fine settimana questa condizione verrà accentuata da Mercurio in buon aspetto e si potrà contare su un’ulteriore carica di energia.



