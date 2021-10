Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 ottobre 2021/ Cancro al top, Leone e Vergine…

È il momento di scoprire cosa celano le stelle per le prossime ore. L’oroscopo Paolo Fox, come di consueto, ha svelato le previsioni per tutti i segni dello zodiaco: vuoi sapere cosa accadrà oggi, giovedì 28 ottobre 2021? L’esperto di astrologia, che ne ha parlato nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele, è pronto a dirti quello che ti aspetta. In questo approfondimento vedremo quali sono le sorti dei nati sotto il segno di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Una giornata al top per il Cancro: l’oroscopo di Paolo Fox non ha dubbi, per cui preparatevi a festeggiare. “La scorsa settimana il morale non era dei migliori, ma questa merita decisamente il primo posto in classifica. Siete riusciti a venir fuori da una circostanza complessa, ma in amore cercate comunque di non forzare troppo la mano lasciando che le cose facciano il loro corso”, ha detto l’esperto.

Alti e bassi, invece, per i nati sotto il segno del Leone. “La luna in posizione positiva favorisce una forte spinta d’orgoglio, attenzione però alla sua duplice valenza. Non sempre essere orgogliosi ha un accezione positiva, potreste infatti risultare poco chiari e comprensivi. Se dovessero subentrare delle discussioni potreste dimostrare infatti un atteggiamento prevaricatore. Se state pensando a dei rinnovamenti e novità forse è il caso di aspettare il mese di novembre. Attenzione ad alcune discussioni che potrebbero nascere in ambito lavorativo”.

Vergine, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

L’oroscopo Paolo Fox non porta buone notizie neanche alla Vergine. “Dovreste cercare di movimentare al meglio le giornate, in particolare domenica. In amore qualcuno è ancora fermo da un po’ di tempo a causa di alcune insicurezze, ma forse è il caso di rimettersi in gioco in vista dell’arrivo di mesi assolutamente propizi per le emozioni. Chi ha già una storia importante potrebbe scegliere di ufficializzarla”, ha raccomandato l’esperto.

