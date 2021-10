Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 ottobre 2021/ Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno, Acquario e Pesci, sappiamo che non vedete l’ora di affidare il vostro destino alle stelle. Per scoprire cosa accadrà nella giornata di oggi, giovedì 28 ottobre, non resta che leggere le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, come di consueto, le ha dettate all’interno della sua rubrica Latte e Stelle, che viene trasmessa quotidianamente sulle frequente di Radio Latte e Miele. Vediamo cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno e Acquario

Per i nati sotto il segno del Capricorno sarà un weekend importante, per cui è importante prepararsi a dovere, come consiglia l’oroscopo Paolo Fox. “La prossima domenica potrebbe essere una giornata chiave per diversi aspetti. Chi sta incontrando difficoltà in ambito lavorativo potrebbe finalmente venirne fuori ottenendo i risultati sperati. In particolare avrete l’occasione di recuperare alcuni progetti che pensavate fallimentari. In ogni caso da novembre potrebbero arrivare discrete novità, mettetevi maggiormente in evidenza e in gioco dal punto di vista sentimentale”.

Non è al meglio, invece, l’Acquario. “I prossimi giorni potrebbero essere segnati da una discreta stanchezza. Forse alcune discussioni derivanti da vostri ripensamenti vi hanno tolto energie e stabilità. Molto spesso date per scontate alcune cose che considerate giuste, trovandovi poi in conflittualità con persone o circostanze. Attenzione alla salute e in particolare alla concentrazione”.

Pesci, cosa ti riserva l’oroscopo Paolo Fox

Dopo dei momenti no, finalmente, secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci si stanno risollevando. “Stanno arrivando finalmente momenti di maggiore spensieratezza e chiarezza, in particolare dal mese di novembre. Le crisi e difficoltà volgeranno al termine, sopratutto chi ha vissuto una brutta separazione. Cercate di non trascurare gli amici sinceri. Il periodo sarà inoltre produttivo per la creatività applicata al settore lavorativo. Tutto sarà possibile se avrete la giusta forza d’animo e di volontà, evitate i passi falsi e la frenesia”, ha previsto l’esperto.

