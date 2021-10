Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

Torna anche oggi, giovedì 28 ottobre 2021, l’imperdibile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia non poteva deludere i suoi ascoltatori ed ha come di consueto svelato le previsioni per i segni dello zodiaco nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda periodicamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Se siete in questa pagina vuol dire che non vedere l’ora di sapere cosa dovranno aspettarsi da questa giornata i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Scorpione

La Bilancia sta uscendo finalmente da un periodo no, ma è ancora presto per cantar vittoria: l’oroscopo Paolo Fox vi raccomanda di stare attenti. “La speranza è quella di essere riusciti a superare alcune incomprensioni che hanno caratterizzato il periodo precedente. Avete affrontato diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno, vi sentite persone nuove, ma è importante valutare attentamente l’atteggiamento di chi vi circonda in relazione alle novità che vi riguardano. Da novembre alcune questioni sentimentali e familiari necessiteranno importanti chiarimenti”, ha detto l’esperto.

Non può dormire sonni tranquilli neanche lo Scorpione. “Le giornate di giovedì e venerdì potrebbero risultare abbastanza pesanti a causa di alcune decisioni di carattere familiare che dovranno essere prese. Se siete in attesa di notizie di carattere lavorativo potrebbero arrivare risvolti interessanti a breve. In questi giorni cercate di prendervi meno sul serio lasciandovi scivolare addosso alcuni eventi e considerazioni”.

Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Il Sagittario, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è in amore. “La luna e Venere in posizione attiva indicano maggiore chiarezza in ambito sentimentale. Il periodo è positivo per superare determinati conflitti e incomprensioni che hanno caratterizzato le scorse settimane. Siete spesso persone comprensive, ma solo verso le cose giustificate. Attenzione ad alcune emozioni contrastanti alimentate dall’attuale presenza della luna nel vostro segno”, ha previsto l’astrologo.

