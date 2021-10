Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 ottobre 2021/ Toro momento no, Ariete e Gemelli…

I nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per loro l’oroscopo Paolo Fox per oggi, giovedì 28 ottobre 2021. L’ultima settimana del mese sta per giungere al termine e in molti auspicano nel miglior epilogo. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha soddisfatto i desideri dei suoi ascoltatori nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda ogni mattina sulle frequenze di Radio Latte e Stelle. Vediamo cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è il momento di rialzarsi. “Questo giovedì avrete le giuste energie per recuperare. Chi ha affrontato una forte crisi nelle giornate precedenti potrebbe dover ricorrere all’aiuto di professionisti del caso. Attenzione ad alcuni accordi in essere che dovrebbero essere riesaminati con cautela. In amore cercate di non cadere nel tranello delle provocazioni, da novembre sarà possibile riprendersi in maniera totale sopratutto dal punto di vista relazionale”, ha detto l’esperto di astrologia.

Dovrà ancora attendere giornate migliori, invece, il Toro. “I prossimi due giorni potreste accusare un po’ di fatica, cercate di evitare situazioni complesse. Da novembre tornerà forte la carica sensoriale, al punto di sentire la curiosità per il senso di trasgressione. Proiettatevi al futuro con la giusta positività”, ha annunciato Paolo Fox.

Pesci, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Alti e bassi, purtroppo, anche per i nati sotto il segno dei Pesci. Dall’oroscopo Paolo Fox non arrivano buone notizie, almeno per ora. “Chi sta cercando nuovi stimoli ed emozioni vivrà un periodo di lenta attesa. La chiarezza non fa parte del periodo, in particolare in amore ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere. In ambito lavorativo mettete tutto voi stessi, Giove potrebbe supportare una vera e propria svolta nelle prossime settimane”.

