Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci: stelle

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox di nuove protagoniste, con le indicazioni per oggi, venerdì 28 ottobre 2022. Soffermiamoci su quelle che chiamano in causa Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. Che giornata sarà per questi segni? L’astrologo ne ha parlato sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte Miele, in particolare nella rubrica Latte e Stelle. Non vedete l’ora di scoprire cosa vi aspetta, vero?

Gemelli e Vergine, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Gemelli, Luna opposta. Queste piccole tensioni che ci sono, in famiglia o sul lavoro, vanno risolte! È certo che, con un oroscopo così, dovete evitare di fare gesti azzardati: ecco perché non vi ho messi primissimi in classifica, anche se penso che le occasioni non manchino. Può darsi che un vostro modo di fare, un po’ troppo diretto, sia frainteso oppure che in questi giorni dobbiate difendervi da una piccola accusa. Un po’ di pazienza non guasta e attenzione, in amore, a non creare disagi, soprattutto in vista dell’ultima parte del mese.

Vergine, questo weekend parla di un miglioramento in arrivo, anche se siete arrabbiati o nervosi con chi cerca di guastare i vostri piani. Siete delle persone molto oculate e attente e magari avete anche un bel progetto in mente, ma c’è sempre qualche rompiscatole che, per dimostrare una capacità che non possiede, cerca di prendersela con voi. I nati Vergine agitati e desiderosi di chiudere situazioni inutili, entro novembre potrebbero anche sbottare.

Oroscopo Paolo Fox del 28 ottobre: Sagittario e Pesci

Sagittario, cielo intrigante che però avrà la possibilità di svelare le migliori opportunità nella seconda parte del mese di novembre. Quindi questo è un periodo di riflessione, certamente lontano dal settembre che ha tagliato alcuni ponti e che ha messo in imbarazzo qualcuno. Ecco perché sarebbe importante fare un piccolo viaggio e spostarsi (c’è chi è già tornato), perché quando siete lontani dalle situazioni e dai luoghi che vi creano conflitto, state meglio. Ottobre sul finire e novembre nel suo inizio porteranno una maggiore tranquillità. L’amore a novembre si risveglia.

Pesci, questo giorno inizia in maniera un po’ sbandata, ma piano piano recuperiamo tanto. Recentemente, ho spiegato che anche coloro che erano rimasti delusi, da una situazione di lavoro o personale, avranno qualcosa in più. Sabato e domenica saranno giornate di recupero un po’ per tutto e le prime giornate di novembre ancora meglio. Se una persona ti interessa, probabilmente darai un ultimatum: o entro il 16 decidiamo cosa fare o dopo, nella seconda parte di novembre, stop! Comunque sappi che tutto quello che fai adesso è importante: se si è chiuso o bloccato un progetto potrà ripartire. Vedo molta complicità delle stelle, soprattutto nel 2023, quindi in fondo questi ultimi mesi dell’anno saranno una sorta di palestra per capire: cosa vuoi fare, dove sei più forte, come vuoi agire e soprattutto come puoi superare tanti ostacoli.

