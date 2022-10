Oroscopo Paolo Fox oggi 28 ottobre 2022/ Stelle Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno

L’Oroscopo Paolo Fox torna anche oggi, venerdì 28 ottobre 2022, con le sue previsioni, in questo caso per coloro che sono nati sotto i segni di Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. C’è una domanda che li accomuna: che giornata sarà quella odierna? La risposta arriva per tutti e quattro delle indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele, nella rubrica Latte e Stelle.

Ariete e Cancro, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Ariete, l’oroscopo Paolo Fox pensa che qualche piccolo dubbio ci sia, soprattutto se di recente avete accettato un incarico importante. Forse i dubbi non sono neanche i vostri, ma c’è qualcuno che vi fa arrabbiare. Vi piacciono le sfide e speso le attivate non solo nei confronti degli altri, ma anche di voi stessi, quando volete superarvi, però un po’ di attenzione è necessaria. Tra sabato e domenica, sarà meglio non prendere tutto di petto.

Cancro, si cresce e si va avanti, anche sulla base di esperienze non proprio piacevoli che sono state vissute di recente. Sabato e domenica avremo la Luna opposta, avverte l’oroscopo Paolo Fox, e quindi consiglio di non strafare e di godersi un po’ più la vita: ritengo che tante persone del Cancro avranno la possibilità, in questi giorni, di osservare meglio tutto quello che capita e di ritornare a essere molto più serene rispetto a prima. Inoltre, la prima parte di novembre sarà molto interessante, anche per avere più successo.

Oroscopo Paolo Fox del 28 ottobre: Bilancia e Capricorno

Bilancia, questo weekend mette in guardia le persone che hanno avuto qualche difficoltà in amore. Anche il prossimo fine settimana sarà un po’ agitato, non solo questo del 29/30, ma anche quello del 5 e 6 novembre, segnala l’oroscopo Paolo Fox. Cosa succede nei fine settimana? Non è che incontri delle persone che hanno il potere di innervosirti? Doppia attenzione in famiglia e nei rapporti tra genitori e figli. Naturalmente, se con un ex c’è ancora una disputa aperta, è facile che sempre nei weekend, ci sia qualcosa da rivedere.

Capricorno, tante responsabilità, ma anche tanto successo, in vista della primavera 2023 secondo l’oroscopo Paolo Fox! Sono in qualche modo raddoppiate le incombenze ma, se la prima parte di ottobre è stata davvero tosta e forse eravate in attesa di un cambiamento o di una sicurezza in più, ora le cose vanno meglio. Se c’è passione per un’attività, il Capricorno dimostrerà di avere grande forza e poi, grazie alla testardaggine, potrà davvero risalire la china. Weekend utile per recuperare energia e passioni, attenzione però con Ariete e Cancro.











