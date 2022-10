Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 ottobre 2022/ Toro, Leone, Scorpione, Acquario: le stelle

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox e con le sue previsioni, fornite tramite le frequenze di Radio Latte Miele nella rubrica Latte e Stelle. In questo caso, ci soffermiamo sulle indicazioni che riguardano Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Per scoprire che giornata sarà quella odierna, non resta che proseguire con la lettura e capire cosa hanno le stelle in serbo per voi…

Toro e Leone, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Toro, fino al 16 di novembre, sarebbe opportuno mettere a posto alcuni conti in sospeso: bollette non pagate oppure questioni di soldi che riguardano un ex. Questo è un momento in cui dovete fare pace con qualcuno che vi chiede qualcosa o che, in qualche modo, si mette contro da voi. Occhio ai contratti, che siano d’affitto o di lavoro, avverte l’oroscopo Paolo Fox. Le coppie che hanno avuto una crisi, fino a metà mese dovranno essere un po’ caute.

Leone, qualche contrasto c’è: la collaborazione con una persona non è al massimo, per motivi caratteriali, secondo l’oroscopo Paolo Fox. Attenzione con Scorpione e Toro, poi voi lo sapete: detestate chi vuole a tutti i costi insegnarvi delle cose che magari già conoscete o comunque si impone. In una situazione del genere, potrebbe essere utile rispolverare un po’ di sana diplomazia, ma non sempre sarà facile, almeno da adesso, fino ai primi giorni di novembre.

Oroscopo Paolo Fox del 28 ottobre: Scorpione e Acquario

Scorpione, bello questo cielo! L’oroscopo Paolo Fox ha spiegato, in altre occasioni e lo scrissi sul libro del 2022, che queste sarebbero state giornate molto importanti: non solo per rivalutare un amore, ma anche per iniziare a fare progetti di un certo peso. Venere nel segno sblocca: l’amore, le tensioni. Coloro che avevano deciso, dopo una separazione, di non innamorarsi più, potrebbero essere addirittura contraddette dai fatti. L’unico problema? Siccome amate il rischio e la sfida, una difficoltà potrebbe essere innamorarsi di una persona che non ci sta: solo per testardaggine, solo per riuscire nei vostri intenti. Questo potrebbe essere sbagliato, così come anche insistere con chi ormai fa parte del passato.

Acquario, questi pianeti un po’ dissonanti parlano di agitazione, di qualche ritardo, segnala l’oroscopo Paolo Fox. L’Acquario spesso si riduce all’ultimo nel fare le cose e questo potrebbe essere davvero un problema. Consiglio ai nativi di divertirsi e di pensare all’amore. È un periodo di trasformazione e c’è persino chi vuole cambiare abitazione e stile di vita, ma si può fare? A volte le responsabilità ci legano al presente, mentre magari ci sarebbe il desiderio di volare un po’ più in alto.











