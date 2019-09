OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 28 settembre 2019: Toro, Ariete, Leone, Scorpione

Oroscopo oggi sabato 28 settembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi 28 settembre 2019. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete vivrà un weekend nel quale ci dovrà essere cautela con una situazione di stress pesante che cavalca l’onda sulla schiena. Il Toro sta pensando solo ai soldi e potrebbe rimettere in piedi un’attività importante. I Gemelli vivono un fine settimana interessante per diverse situazioni legate soprattutto al cuore. Il Cancro deve cercare di fare tutto con grande calma, visto che negli ultimi due giorni ci sono state diverse situazioni complicate. Il Leone deve avere la persona giusta al fianco con Giove che è favorevole e potrebbe regalare la forza di essere pronti ad agire. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario è un eterno 30enne, si possono incontrare anche le persone che hanno 50 o 60enni e sono giovani. Giove rappresenta il successo. Il Capricorno nelle coppie forti ha un sabato che non riesce a creare disagio. L’amore viaggia a giornate. Non si devono rivangare le questioni di primavera. L’Acquario in questo week-end vuole amare in maniera libera. Si deve esser più costanti. I Pesci sabato e domenica hanno giornate libere. Tra giovedì e venerdì ci sono state piccole incomprensioni. Non si deve dimenticare che c’è grande necessità di vivere emozioni vere

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina e andiamo a vedere Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha un fine settimana che invita alla cautela, questa è in una situazione di grande stress. La seconda parte di settembre, come annunciato, è pesante e questi ultimi tre giorni trovano in conflitto con sé stessi se si pensa di avere iniziato una cosa inutile o aver dato retta alla persona sbagliata. C’è il rischio di bruciarsi. Se ci si espone con persone che non valgono qualcuno può pensare in ogni caso che anche non vuole. Non si deve esagerare con gli sforzi fisici. Il Toro ora sta pensando ai soldi e anche a rimettere in piedi un’attività e infatti ora come quelli che hanno un’attività sono pieni di idee. I Gemelli hanno un week-end utile e interessante per i sentimenti e le relazioni e anche per chi vuole vivere un’espansione a livello sentimentale. Ora si vuole credere nelle proprie capacità e ci si augura che il segno sia libero di fare tutto quello che si desidera. Il Cancro se lavora questo fine settimana deve fare tutto con molta calma visto che le 48 ore in arrivo potrebbero essere pesanti. Nulla di grave e nulla che poi possa bloccare ma ci sono scelte da fare sull’attività. Lo sanno molto bene coloro che hanno un’attività in proprio lo sa oppure quelli che sono responsabili di qualcosa o devono ricostruire una situazione. Attenzione a discussioni anche in casa.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un fine settimana che parla di sentimenti ricambiati. Per molti questo è un periodo di opportunità e addirittura molti hanno avuto un’opportunità dall’autunno dell’anno scorso. Nel giro di poche settimana si potrà capire cosa fare, attenzione anche a piccoli problemi che riguardano persone care. La Vergine sa bene che i soldi contano per tutti, non è venale, ma ha momenti in cui non sta bene ed è importante avere le spalle coperte. Bisogna cercare di avere un numero maggiore di sicurezze. Avere buone stelle non significa però ottenere successo al 100%. Arrivano un po’ di opportunità ma ci si deve rimboccare le maniche, altrimenti non succede nulla. Queste stelle vogliono dare una chance anche in amore. La Bilancia è il segno della coppia, questo senso di relazione non riguarda solo l’amore ma anche gli eventi della vita che se si ha la fortuna di trovare sono proprio da condividere. Lo Scorpione di natura è molto diffidente, ci si può lanciare in una relazione, poi quando si deve confermarla si farà un passo indietro.



