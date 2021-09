Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo Paolo Fox rivela le previsioni per oggi, martedì 28 settembre, agli amanti delle stelle. L’esperto di astrologia, come di consueto, si è espresso nel corso di “Latte e stelle”, la rubrica che va in onda su Radio Latte e Miele. Come inizierà la settimana per i nati sotto il segno di Ariete, Toro e Gemelli? Vediamolo subito in questo approfondimento.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

Per questo martedì l’Ariete si sentirà particolarmente tonico. La posizione in classifica per questa settimana non è fra le più alte solo perché saranno ancora diverse le questioni da risolvere. Il 2022 ormai alle porte promette grandi soddisfazioni e risvolti interessanti. La rabbia che contraddistinguerà il periodo sarà uno stimolo ulteriore per darsi da fare. In particolare alcuni rapporti amorosi potranno essere recuperati.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox si prospetta una giornata importante per il Toro che sta attuando diverse piccole rivoluzioni nella propria vita. Il mese di ottobre sarà particolarmente positivo per l’ambito sentimentale, a dispetto di questo fine settembre. In ambito lavorativo non tutto andrà secondo i vostri piani, forse qualcuno sta cercando di prendersi i meriti al vostro posto.

Oroscopo Paolo Fox: cosa riservano le stelle ai Gemelli?

La situazione attuale per i Gemelli è in continua evoluzione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo martedì è assolutamente da 5 stelle, portate avanti con decisione tutte le idee che reputate valide. Saturno e Giove sono favorevoli, a vantaggio dei giovani e di chi cerca nuove opportunità in ambito lavorativo.

Questa è una bella giornata perché porta grinta, una strana forza potrebbe sorreggere i vostri ideali, ma soprattutto i progetti a grande respiro sono favoriti. Forse i Gemelli hanno bisogno di una bella novità, siete molto curiosi. Una piccola rivincita è possibile anche in amore.

