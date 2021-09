Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 28 settembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno, state vivendo un periodo altalenante dal punto di vista delle emozioni, cercate di ridare il giusto equilibrio alle vostre sensazioni. Sarà necessaria maggiore pazienza per rivedere le strategie attuate fino ad ora, attenzione alla sfera economica che potrebbe destare ancora qualche piccola preoccupazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il cielo attuale merita assolutamente il primo posto in classifica per l’Acquario. Molti acquario si sono già liberati di alcune problematiche, altri in questo periodo riusciranno a trovare le giuste soluzioni. Nonostante il cielo positivo dovrete avere la giusta attenzione nell’affrontare alcune questioni familiari e sentimentali piuttosto ambigue. Le difficoltà potrebbero pesare troppo rovinando la positività del periodo.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2021/ Previsioni Cancro, Leone e Vergine…

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

Continua la fase altalenante ed enigmatica dei Pesci, il mese di agosto particolarmente pesante per gli amori è andato, ma alcune reminiscenze continuano a disturbare. Secondo l’oroscopo Paolo Fox ci sarà il tempo per recuperare man mano che ci si avvicina al mese di ottobre. Questo martedì non salerete al top della forma, qualcuno vi infastidisce oppure alcuni progetti hanno trovato degli ostacoli inattesi. Calma e sangue freddo e se potete, rimandate le questioni importanti a giovedì.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA