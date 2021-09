Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2021/ Previsioni Cancro, Leone e Vergine…

Un nuovo inizio di settimana in un mese che volge al termine. L’oroscopo Paolo Fox accorre subito in nostro aiuto per capire come affrontarlo. L’astrologo ha offerto le sue previsioni nel corso del suo consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In questo approfondimento ci occuperemo delle indicazioni sulla giornata di oggi, martedì 28 settembre 2021, per Cancro, Leone e Vergine. Cosa devono aspettarsi? Che giornata sarà? Domande a cui stanno per trovare risposta…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e del Leone?

Cancro, alcuni giorni vi sentite particolarmente disfattisti, attualmente potreste sentirvi particolarmente irritati e nervosi. È necessaria grande pazienza per dare il tempo ai propri progetti di realizzarsi nel giusto dei modi, in particolare nella seconda metà di ottobre. Questa giornata sarà nel complesso di alti e bassi, prestate la giusta cautela.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox questo martedì per il Leone sarà caratterizzato da un certo squilibrio, forse a causa di attività o questioni che non avreste voluto svolgere o risolvere. Sarà importante trovare il giusto equilibrio in ambito sentimentale, attenzione alla posizione non proprio positiva di Venere. In ambito lavorativo qualche nuova mansione potrebbe mettervi in difficoltà.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Dal punto di vista generale per la Vergine la settimana sarà da dedicare alla riflessione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox alcune cose non stanno andando secondo i piani, forse dedicarsi a nuove strategie e osservazioni potrebbe fare al caso vostro. Entro febbraio del nuovo anno arriveranno le soddisfazioni su cui tanto avete lavorato.

