Oroscopo Paolo Fox oggi 28 settembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 28 settembre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

La situazione astrologica della Bilancia è particolarmente importante, cogliete al volo tutte le occasioni che vi capitano, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Il ritorno di Venere nel segno ad ottobre sarà un aiuto fondamentale per chi ha intenzione di tuffarsi in nuove esperienze sentimentali.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2021/ Previsioni Cancro, Leone e Vergine…

Secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà un martedì abbastanza interessante per lo Scorpione, nonostante una Venere nel segno non avrete ancora la giusta forza di volontà per rimettervi in gioco, ma almeno le polemiche saranno smorzate. Cercate di mettere maggiore ironia nella vostra quotidianità, in particolare in ambito lavorativo. Il vostro essere combattivi alla ricerca della serenità sarà una costante, ma ogni tanto sarà necessario alzare un po’ i toni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2021/ Le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

Sagittario, state monitorando la situazione per capire come agire, sia in amore che in ambito lavorativo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox forse siete alla ricerca di maggiore complicità, di un’amicizia o un amore rilassato e libero. Il Sagittario oggi deve vedersela con una Luna opposta, nulla di grave ma sappiamo che quando ci sono delle problematiche vanno risolte al più presto.

Mi riferisco anche alla giornata di domenica perché chi è stato male ieri o chi ha avuto un piccolo problema anche personale e affettivo, oggi potrebbe ritrovarsi di nuovo con lo stesso fastidio. Se questo fastidio è fisico attenzione a non strafare. Da domani pomeriggio va meglio. Piccole discussioni.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2021/ Previsioni Acquario, Capricorno e Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA