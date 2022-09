Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il mercoledì

Una nuova giornata è appena iniziata e le indicazioni dell’Oroscopo di Paolo Fox ci fanno compagnia anche oggi. Per l’Ariete, gli ultimi giorni sono stati particolari: forse c’è stata qualche arrabbiatura, forse qualche intolleranza. Comunque, a distanza di giorni, si può ricominciare a sperare. Per il Toro, c’è la Luna opposta ma non tutto andrà male: forse però c’è qualche ritardo e tanti impegni con cui fare i conti. I Gemelli hanno Marte interessante e Venere da domani sarà particolarmente intrigante: attenzione però alle spese.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, giorni particolari

Ariete, negli ultimi giorni potrebbe esservi capitato qualcosa di particolare. Forse vi siete arrabbiati e in amore c’è stata un po’ di intolleranza. Magari qualcuno vi ha offeso oppure avete reagito in maniera molto impulsiva a una certa provocazione. C’è stato un novilunio abbastanza pesante nella giornata di lunedì, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox, ma a distanza di due giorni adesso si può ricominciare a sperare. L’amore è un po’ sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, Venere…

Toro, avere la Luna opposta non significa che le cose vadano necessariamente male e in generale si tratta solo di tenere testa a tanti impegni o di subire qualche ritardo. Il cielo, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox, è molto forte e il transito di Urano, nel tuo segno da molto tempo, sta portando dei cambiamenti. Tra oggi e domani potrebbe non piacerti l’atteggiamento di una persona, ma resti sempre in un periodo forte.

Gemelli, avete Marte interessante, Venere che da domani sarà intrigante. Questo significa che ottobre si apriranno le porte all’amore, a una passione, a una nuova convinzione. I desideri tornano e chissà che questi desideri non siano anche d’amore, rivela l’Oroscopo di Paolo Fox! Attenzione alle spese e alle dimenticanze e abbiate cautela nei rapporti di lavoro.

