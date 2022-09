Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: lavoro

Questa giornata comincia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox sui canali di Radio Latte Miele. La Bilancia, oggi, potrebbe osare in qualche nuovo progetto dopo aver superato le preoccupazioni estive. Inoltre chi ha iniziato un nuovo progetto di lavoro, non deve arrendersi proprio adesso. Per quanto riguarda invece lo Scorpione, proprio sul lavoro c’è qualche problema, forse perché si vorrebbe qualcosa di diverso. Il Sagittario, in questa giornata, sarà un po’ annoiato. Forse si stente escluso da qualche progetto. Amore? Venere tornerà favorevole.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 27 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: martedì

Oroscopo di Paolo Fox: Bilancia, nuovi progetti

Bilancia, hai fatto tantissimi passi in avanti e allora adesso si potrebbe anche sperimentare qualche nuovo progetto. Durante l’estate ci sono state delle preoccupazioni: era talmente forte la pressione dei pianeti che adesso sembra più facile trovare il coraggio per dire cose che non avresti mai detto prima. Chi ha iniziato un nuovo progetto di lavoro non deve arrendersi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, sul lavoro…

Scorpione, avere la luna nel segno raddoppia le intuizioni. Adesso le uniche problematiche riguardano chi lavora come dipendente, perché forse non si sente apprezzato e vorrebbe fare qualcosa di diverso: dovremo tuttavia aspettare il prossimo anno, per avere qualcosa di più, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi lavora in proprio oppure può aspirare ad un miglioramento nel contratto, non deve tirarsi indietro.

Sagittario, sarà per te una settimana un po’ annoiata. Potresti esserti sentito un po’ escluso da un certo gruppo o da un certo gioco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se si hanno rapporti con una persona del passato, è ancora peggio, perché si tenta di rimettere in discussione tutto, ma non è facile. Fai massima attenzione in amore: tra due giorni, Venere tornerà favorevole e sarà più facile discutere e parlare.

