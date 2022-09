Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2022/ Cancro, Leone, Vergine: i pianeti…

Questo mercoledì comincia con l’Oroscopo di Paolo Fox. Vediamo le previsioni. Il Cancro, oggi, vive un periodo di riflessione con dei progetti forse non immediatamente compresi. Nonostante questo, la tensione deve essere gestita bene, anche in amore. Il Leone, invece, deve superare un momento in cui tutto sembra inutile. Ci sono dei piccoli dubbi ma tutto si può risolvere. Per la Vergine, l’amore è importante e c’è bisogno di ricordarlo: non bisogna avere paura di trovare nuovi sentimenti, anche quando potrebbe far male.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, momento di riflessione

Per il Cancro, questo è un momento di riflessione. Se ci sono dei progetti innovativi, forse non saranno immediatamente compresi. A te piace ogni tanto provocare, sperimentare e forse l’occasione da cogliere al volo arriverà, però attenzione in questi giorni a non rimanerci male. Forse ti sei sentito un po’ meno degli altri o pensi di vivere un’ingiustizia ma questa tensione dev’essere gestita bene, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, altrimenti in amore si rischia di combattere per nulla.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore

Leone, devi superare momenti in cui tutto sembra vano e inutile. Sei il coraggioso dello zodiaco, e anche se ora avrai la sensazione di non avere abbastanza forza per fare tutto, non abbatterti. Sono giornate con qualche piccolo dubbio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, ma si può risolvere tutto facilmente.

Vergine, non dimenticare quanto l’amore è importante! Devono ricordarlo soprattutto gli uomini Vergine, che spesso si tuffano nel lavoro e non pensano più ai sentimenti o quantomeno danno per scontato tutto. Dopo una separazione, è difficile accettare un nuovo amore, per gli uomini ancora di più. Questo però è un cielo fertile: le stelle vogliono svolgere un’azione stimolante per la tua auto-affermazione e queste sono giornate particolari, anche se sotto alcuni punti di vista anche molto agitate e stancanti.

