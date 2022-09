Oroscopo Paolo Fox, oggi 28 settembre 2022/ Giornata di Capricorno, Acquario, Pesci

La giornata comincia con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno, in questa giornata, deve trovare le giuste collaborazioni e persone per andare avanti, non isolandosi nonostante questo sia un segno molto forte. Per l’Acquario, invece, questo è un cielo interessante anche se bisogna fare attenzione ad evitare tensioni. Per quanto riguarda i Pesci, invece, c’è molta confusione: sperare nel futuro ora è importante e anche riprendere in mano i rapporti d’amore.

Classifica Oroscopo Paolo Fox settimanale 26 settembre-2 ottobre 2022/ Al top Capricorno, Scorpione e...

Oroscopo di Paolo Fox: Capricorno, i rapporti con gli altri…

Cari Capricorno, siete un segno forte e tenace e non avete mezze misure: per voi l’importante è non isolarsi e ricordare che anche se si decide da soli, tenete sempre in considerazione gli altri. Sono quindi necessarie collaborazioni giuste e persone che aiutano per andare avanti, spiega l’oroscopo di Paolo Fox. Mostrate la vostra vitalità, ora più che mai.

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni

Oroscopo di Paolo Fox: Acquario e Pesci, il lavoro e l’amore

Acquario, per voi questo è un cielo interessante, ma attenzione ai ritardi: spesso arrivate all’ultimo a fare le cose e spendete troppa fatica in progetti. Oggi devi evitare delle tensioni. Inoltre forse alcuni discorsi sono confusi: non è agevole il dialogo con i parenti e con alcune persone della famiglia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque questo segno è estremamente forte e anche vincente, anche in amore, tanto più che, tra un paio di giorni, quando Venere tornerà attiva.

Pesci, oggi è inutile alzare la voce e arrabbiarsi: in questo momento sei in piena confusione. Sperare nel futuro è importante e anche riprendere in mano un progetto. Forse ora i risultati non sono al top, ma non preoccuparti perché sappiamo che il 2023 sarà davvero l’anno delle grandi decisioni e della rivalsa. Alcuni progetti per le coppie saranno da rimandare il prossimo anno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora la cosa buona è che tra 48 ore Venere non sarà più contro: si potranno recuperare i rapporti.

Oroscopo domani 28 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA