Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 29 agosto 2019: Leone, Scorpione, Bilancia, Toro

Oroscopo di oggi giovedì 29 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 29 agosto 2019, ai microfoni di LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto l’astrologo segno per segno. L’Ariete si trova a combattere con un Saturno dissonante che porta a muoversi su percorsi molto interessanti di crescita. Il Toro si trova a vivere il destino nelle proprie mani. I Gemelli vivono delle giornate di grande agitazione. Il Cancro deve uscire da un tunnel in cui si è infilato e che è fatto, serve forza ma anche l’aiuto delle persone alle quali si vuole bene. La Vergine sta molto meglio, pronto a pensare come realizzare i progetti legati al futuro. I sacrifici fatti porteranno a ragionare con maggiore intraprendenza e anche più equilibrio. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Iniziamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox da Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: bisogna approfittare di questa Luna, perché le giornate del venerdì e del sabato saranno sottotono. Si è ottimisti, bisogna cercare di fare l’impossibile per non pensare alle situazioni che garbano di meno. Se si fa la stessa attività da tempo ci sarà un incremento, per le storie d’amore parallele bisogna essere prudenti. Capricorno: si vorrebbe tornare a fare ciò che non si è potuto completare la scorsa primavera, sono stelle importanti. Acquario: si è superata la fase più critica del mese, bisogna cercare di non somatizzare le tensioni. Si è dei rivoluzionari, ma talvolta c’è bisogno di impostare delle regole anche in amore. Pesci: si può essere travisati, fino a metà settembre il segno sarà tra i defilati. Si tornerà protagonisti, al momento è difficile trovare un accordo di lavoro. Occhio ai nemici.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Voltiamo pagina seguendo l’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Saturno è ancora dissonante, è il motivo per il quale nonostante ci siano nuovi percorsi da intraprendere si prova a covare diversi dubbi. Toro: si è certi che il destino sia nelle proprie mani. Chi circonda non comprende, o cerca di capire quali siano le mosse da fare nel futuro. Gemelli: si vivono queste giornate con un po’ di agitazione. Si potrebbe aver subito qualche angheria nel lavoro, è uno spunto di riflessione. C’è grande voglia di cambiare, c’è qualcosa da rivedere in questi giorni. Cancro: si dovrebbe uscire da questo tunnel di incomprensioni e tensione, che non corrisponde all’insuccesso. Si sono affrontati grandi impegni, con grande fatica: ciò che è stato fatto è costato caro, si sta cercando di rinnovare qualcosa con un po’ di perplessità.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: se si sta cercando di emergere si può contare su un ottimo aspetto di Giove, attivo fino a novembre. Bisogna cercare di recuperare l’amore. Vergine: si sta meglio, si può pensare a realizzare grandi progetti per il futuro. Venerdì e sabato saranno giornate interessanti per l’amore. Bilancia: si è sempre alla ricerca della tranquillità, quando si crede di essere arrivati ad un accordo si deve rovesciare tutto e ricominciare. Non si trova questa tranquillità a causa di Saturno dissonante, spesso ci si trova di fianco a persone che creano scompiglio. Le relazioni d’amore sono molto interessanti, a maggior ragione se ci si è isolati da un po’. Scorpione: si deve riprendere a lavorare con grinta, soprattutto a partire da settembre. Ci sono state delle chiusure sul lavoro e con i colleghi, fino a qualche tempo fa si è visto tutto in nero ma adesso c’è qualche risorsa in più. Novità in vista, in amore e nei rapporti, che permetteranno di cancellare le frustrazioni del passato.



