Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2020/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare due segni da vicino. Il Leone in questo momento può essere in conflitto con un’attività di lavoro, ciò è vero se avete un’attività in proprio oppure se serve la vostra attività come un esperto. Siete in mezzo a una bufera. Chi ha accettato un incarico importante è consapevole non di essersi dato la zappa sui piedi ma del fatto che comunque è necessario lottare parecchio per vincere una sfida.

La Vergine in questo momento di recupero ha Giove, Luna e Saturno favorevoli. Non potete che fare qualcosa di più. Il fatto di vivere un’emozione in amore e dare spazio anche al lavoro per voi è sicuramente importante. Nei momenti difficili sfoderate razionalità ed è utile a tutti perché anche chi vi critica poi ricorre a voi nel bisogno.

Oroscopo Paolo Fox, Bilancia e Scorpione

Ecco altri due segni seguendo l’oroscopo di Paolo Fox. La Bilancia è agitata, si spera che 24 ore fa non ci siano stati problemi, tensioni o dubbi. Settembre interessante. Le relazioni in crisi non tornano favorevoli ma ora siete voi a prendere tutto in modo più semplice e non di petto.

Lo Scorpione ha un sabato interessante con una buona Luna mentre domenica dovrà stare attento a qualche emozione. Sono indicazioni importanti per tutte le persone che vogliono cambiare vita. Il prossimo anno scelte radicali e drastiche. Tra questo e il prossimo anno non farete più le stesse cose di prima.



