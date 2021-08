Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 29 agosto 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto 5 settembre 2021/ Classifica segni Top

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: la seconda parte di questa domenica sembra interessante, il risveglio invece non è al top. L’Acquario che ha tanta voglia di fare, di avere contatti e di vivere liberamente, questa giornata la inizia un po’ confuso. La vita amorosa può essere importante: adesso anche un rapporto strano, nato per gioco, può diventare qualcosa di più. Vivi le passioni al meglio: buone occasioni da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto/ Vergine al top, alti e bassi per Leone e Cancro

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Si deve osservare con molta attenzione quello che capita in questa domenica: Luna e Venere sono attivi e favorevoli. In questo periodo potresti mostrare anche un eccesso nel desiderare l’amore, nel senso che, soprattutto se sei solo da tempo, vuoi al più presto vivere un’emozione. Attenzione a non vivere tutto controcorrente: ogni tanto ti piace contraddire le opinioni degli altri, solo per il gusto di farlo e questa non sembra essere una strada vincente. Se vuoi farti notare da qualcuno che ti interessa, dal punto di vista sentimentale, bisogna concedersi, con Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox 26 e 27 agosto 2021/ Periodo top per Pesci, tensioni per il Toro

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Questa è una domenica che invita a vivere in maniera molto completa i sentimenti: c’è la Luna, che sarà nel segno, Saturno e Venere sono attivi. Non bisogna trascurare i sentimenti, nessuno più di voi sa essere generoso quando si sente libero. Bisogna ritrovare la sensazione di libertà, quella speciale emozione che da tempo manca per tutto quello che è successo in giro, ma anche per quello che è necessario vivere. Ecco perché le occasioni di trovare delle soluzioni ci sono, perché anche tu sei pronto a liberarti di un peso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA