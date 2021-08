Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e lavoro

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, domenica 29 agosto 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Ricarica di dolcezza il tuo cuore, riempi la tua vita di grandi opportunità autunnali, invernali. L’anno prossimo ci sarà anche un buon Giove, quindi soprattutto dalla primavera del prossimo anno, tutto quello che adesso stai vivendo anche sotto forma di sperimentazione e di novità, diventerà concreto e reale. Super impegnato, super concentrato, forse anche super preoccupato. Attenzione in amore”.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 30 agosto 5 settembre 2021/ Classifica segni Top

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Dopo l’ora di pranzo questa è una domenica che potrebbe cercare di darti qualche fastidio: ricarica di energia la tua vita, magari anche con l’amore, visto che Venere è favorevole. Non devi indossare degli occhiali rosa, ovvero cercare di vedere tutto bello quando non lo è, però ricordati che sei il segno dell’entusiasmo e della positività. Le ingiustizie nell’ambito lavorativo ci sono state, ma la ruota gira: sei governato da Giove, ecco perché alla fine riesci sempre a cavartela. Nella vita coniugale e in casa ci vuole un po’ di applicazione in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 agosto/ Vergine al top, alti e bassi per Leone e Cancro

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questo cielo ti regala una grande vitalità e tra l’altro nel pomeriggio c’è anche una Luna influente. Hai una grande voglia di muoverti e non solo a livello fisico, ma anche a livello di contatti, come ritrovare delle persone care. Molti avranno, già dall’autunno e ancora di più dall’anno prossimo, la possibilità di rimettersi in pista. Giove sarà nel segno a maggio: ci sarà quindi una situazione astrologica molto importante, con otto mesi di tempo per fare qualcosa di buono. Certo che bisognerà compensare il passato e ci sarà anche chi darà via qualcosa che non è più utile tenere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA