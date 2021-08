Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: chi al top?

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, domenica 29 agosto 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Sentirai un certo malumore all’inizio della giornata: non tutto sta andando come vorresti e anche i rapporti matrimoniali hanno bisogno di un po’ di tenerezza in più. Però, buone notizie: a settembre Venere sarà nel segno. I rapporti che nascono ora sono soddisfacenti, non puoi pretendere sempre il massimo, però va un pochino meglio. L’unico piccolo problema possono averlo vissuto quelli che sono stati in vacanza da poco: o perché non hanno fatto la vacanza che avrebbero voluto, o perché si sono stancati invece di rilassarsi”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? In questa domenica ritrovi una bella grinta e restano alcune preoccupazioni inerenti alla casa. In generale, possiamo dire che non è un periodo molto passionale, perché anche le coppie che si vogliono bene sono prese da diverse vicende che riguardano la casa: spese, preoccupazioni e, anche se c’è un grande amore, in questo periodo lo si vive con un po’ di agitazione, ancora di più se è lontano. Le stelle consigliano un po’ di relax, stando lontano da tutto, se possibile, almeno per qualche ora.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Non entrare in collisione con una persona che, fra pomeriggio e sera, potrebbe giudicarti o continuare a dire delle cose che tu non vuoi ascoltare. Non devi avere paura di mostrare la tua debolezza. Fra giugno e luglio ci sono stati momenti di grande agitazione e anche agli inizi di agosto. Chiedere sostegno affettivo e farti un po’ aiutare è importante: capita a tutti di aver bisogno di essere confortati e coccolati. I nuovi rapporti sentimentali sono molto validi, ma attenzione a non prenderti troppe responsabilità, almeno fai il passo secondo la gamba. Sfrutta la capacità nel parlare che questa domenica ti regalerà anche se, dal punto di vista fisico, questa sera non è il caso di fare le ore piccole”.

