Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questa quinta e ultima domenica del mese di agosto non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 29 agosto 2021?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: Prima parte delle domenica interessante, seconda parte un po’ sottotono. Lunedì e martedì hai avuto problemi. Ricorda che la seconda parte di questa domenica è ancora un po’ agitata, quindi, nonostante questo sia un cielo molto protetto per il tuo segno zodiacale, o sei troppo ansioso per la tua professione, oppure riesci a gestire con la grinta necessaria alcuni rapporti. Insomma, una domenica che finirà con un po’ di stanchezza.

Il Capricorno in questi giorni non è completamente coinvolto da un sentimento, perché magari è arrabbiato: una risposta di lavoro non arriva, magari tu hai chiesto quello che non ti danno, però il tuo peso c’è e anche nell’ambito del lavoro è giusto ogni tanto farsi valere. Per i liberi professionisti, per chi cerca lavoro, fermarsi un momento per capire in quale direzione andare è importante, soprattutto se c’è da dire sì o no a un progetto o a un accordo. Attenzione, comunque, a non riversare agitazione in amore che viene ricaricata altrove.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. In questa domenica continua una sensazione di energia: buoni influssi investono anche la vita sentimentale. Abbiamo Sole, Mercurio e Marte favorevoli. Anche le coppie che hanno passato un giugno e un inizio di luglio pesante, perché magari uno dei due è stato male o ci sono stati problemi di lavoro, possono recuperare. Questo è un periodo che richiede grande tempismo e concentrazione.

