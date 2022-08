Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: lavoro…

Iniziamo questa giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox per capire come sarà il lunedì dei 12 segni zodiacali. Per la Bilancia, la Luna sarà nel segno nonostante qualche piccola difficoltà: si deve recuperare un po’ di sicurezza interiore. Giove è contraria e forse c’è qualche piccolo ritardo. Per lo Scorpione, agosto non è stato il mese dell’amore e sul lavoro, chi ha un’attività in proprio potrà contare su una fine di anno positiva. Passando invece al Sagittario, Venere protegge le emozioni. Questo cielo potrebbe portare a risolvere vari problemi che questo segno ha da qualche tempo.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, Luna nel segno

Bilancia, sarà un lunedì che si apre con la Luna nel tuo segno. Questo periodo porta ancora qualche piccola difficoltà, perché devi recuperare sicurezza interiore. Con Giove contro, i progetti non sono bloccati ma subiscono dei ritardi e inoltre c’è sempre qualche paura di sbagliare che si manifesta nella necessità di confidare quello che fai agli altri e soprattutto di lavorare in team, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Nuove idee possono decollare con questo cielo.

Oroscopo Paolo Fox: lavoro per Scorpione e Sagittario

Scorpione, agosto non sarà ricordato come il mese dell’amore ma comunque anche se c’è una bella storia, è probabile che ci sia stata qualche nota stonata. Lavoro? Quelli che hanno un’attività in proprio e vogliono riemergere potranno contare sulla fine di quest’anno. Oggi comincia una settimana che vedrà Venerdì e sabato come le giornate migliori, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, se hai dei dubbi aspetta prima di mettere in discussione un rapporto. Dalla fine di questa settimana, molte cose potrebbero cambiare o spiegarsi. Occhio alla gelosia.

Sagittario, Venere protegge le tue emozioni, ora. Se hai due relazioni in ballo, chissà cosa succederà da settembre… Attenzione perché sarà un mese particolare che potrebbe portare a far scoprire il tuo doppio gioco. Nonostante questo, con la forza e la volontà che hai è probabile che tu possa risolvere tanti problemi. Non aspettarti dei risultati immediati ma, settimana dopo settimana, un piccolo miglioramento ti porterà lontano. Nuove idee sono favorite.











