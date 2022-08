Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci: le coppie…

Cominciamo questa settimana con i soliti consigli dell’Oroscopo di Paolo Fox. Per il Capricorno, c’è bisogno di allearsi e di affidarsi ad altre persone nonostante un carattere che tende a fare da solo. C’è un po’ di fatica e in amore c’è voglia di esprimere la propria voglia di amare. Per l’Acquario sono gli ultimi giorni con Venere in opposizione: l’agitazione sarà presto bandita. Le coppie che hanno un feeling mentale sono quelle vincenti. Per i Pesci, settembre sarà un mese un po’ strano in cui le coppie o litigano molto, o devono far buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, in amore…

Capricorno, dicono che tu sia un tipo tutto d’un pezzo ma ogni tanto è necessario scendere a compromessi. Per esempio, adesso, se vuoi fare una cosa, hai bisogno di confidarti, allearti ad altre persone anche se non sempre è facile per il tuo carattere. Se senti un po’ di fatica, è normale: i progetti semplici non ti piacciono e spesso hai in mente qualcosa di più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Amore? C’è bisogno di esprimere la tua voglia di amare in maniera impetuosa e dal 5 questo sarà possibile.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le coppie…

Acquario, sono gli ultimi giorni con Venere in opposizione: presto l’agitazione in amore sarà bandita. Libertà per l’Acquario non significa tradimento, ma possibilità di vivere esperienze anche singolarmente per crescere. Gli amori più belli per questo segno sono quelli in cui c’è una logica da seguire e c’è un feeling mentale, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Bando alle situazioni complesse.

Pesci, è importante dire la tua, ma settembre sarà un mese un po’ strano. Le coppie che hanno discusso a settembre potranno essere molto più agguerrite. Se parliamo invece di una relazione in cui c’è una grande intensità e una grande passionalità e si discute, bisognerà solo fare buon viso a cattivo gioco per qualche giorno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il timore di non essere amato c’è sempre ma bisogna guardare oltre. Eventuali cambi di progetto o programma sono solo rimandati: non temere il futuro.

