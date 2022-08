Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2022/ Le previsioni di Ariete, Toro e Gemelli

La settimana inizia con l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha Venere nel segno ma solo fino al 5 settembre. Comunque ora c’è più coraggio rispetto al passato e per questo questo segno deve fare di più. La Luna in opposizione potrebbe portare qualche incertezza nella giornata di oggi: saranno ore frenetiche. Per il Toro c’è voglia di trasformare la propria vita, cancellare il passato e andare avanti, anche dal punto di vista sentimentale. Gemelli? Bisogna capire come sta l’amore perché forse si ha a che fare con una persona piuttosto instabile.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Venere ancora nel segno

Ariete, hai Venere nel segno per l’ultima settimana e poi dal 5 inizierà un transito diverso. Non preoccuparti: rispetto al passato hai più coraggio e dunque un recupero è sempre possibile. L’Ariete deve fare di più, anche se forse di recente ha avuto un danno perché Mercurio non è proprio favorevole, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi la Luna è in opposizione e potrebbe portare qualche momento di incertezza soprattutto per le questioni di carattere burocratico. Oggi giornata frenetica, ma può capitare anche quando abbiamo un cielo importante.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, l’amore…

Toro, c’è una grande voglia di trasformare la tua vita. Vuoi cancellare il passato e le persone che lo rappresentano, ma in realtà questo desiderio di sicurezza che hai sarà sempre più forte nel mese di settembre, perché agosto, per i sentimenti, è stato molto confuso. Dal 5 settembre potresti avere qualcosa in più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, bisogna capire come sta l’amore. Se avete una storia che non funziona o comunque amate tanto una persona che non si capisce, che un giorno si comporta in un modo e il giorno dopo in un altro, è chiaro che possiate avere dei problemi. Inoltre chi è reduce da una separazione è molto guardingo. Le coppie che hanno vissuto un momento di crisi dovranno fermarsi a riflettere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per il lavoro siete in attesa di novità con Giove in sestile.

