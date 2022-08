Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 agosto 2022/ Le stelle di Cancro, Leone e Vergine

Come andrà questo lunedì 29 agosto per i 12 segni zodiacali? Per il Cancro, è un periodo particolare nel quale si cambia spesso idea e l’amore non è al massimo. Senza sentimento, questo segno non riesce a dare il suo meglio neppure sul lavoro. Non sempre si è sicuri come si vuole far vedere. Il Leone, invece, forse ha qualche contrasto in amore, soprattutto con gli Acquario, ma questo cielo sembra aiutare. Passando invece alla Vergine, vediamo che questo segno avrà Venere nel cielo a partire da oggi. L’amore infatti torna importante e forse a settembre ci saranno nuove conoscenze.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, siete un rebus

Cancro, siete un rebus, a volte anche per voi stessi. Nell’arco di una giornata potete pensare a tante cose diverse e cambiare idea. Inoltre c’è da gestire una novità e potete persino ripartire da zero. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di recuperare l’amore, perché è importante in questo momento avere una persona a fianco che sia quella giusta e che sia positiva. Senza amore, non riuscite neanche a essere performanti sul lavoro. Attenzione a non cadere nell’autolesionismo o nella scarsa considerazione di quello che fate. Sembrate sempre molto forti e sicuri, ma avete anche voi le vostre insicurezze.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, le stelle

Leone, la settimana si apre come una sfida. Se prima affrontavate le competizioni convinti di vincerle, adesso qualcosa è cambiato. L’obiettivo è diverso in questo momento. In amore, c’è chi vorrà impegnarsi e chi vorrà fare tante cose con il partner giusto a fianco. Forse c’è qualche contrasto con l’Acquario, ma questo cielo aiuta.

Vergine, Venere si avvicina al vostro segno zodiacale proprio oggi. Come va il resto? Occhio alle questioni economiche. Chi ha un bene potrà pensare anche di venderlo mentre se ci sono delle questioni di famiglia, bisogna fare attenzione. Giove tornerà favorevole nel 2023: i progetti che partono ora avranno un buon successo nei prossimi mesi. Forse c’è un pizzico di nervosismo con questo cielo. L’amore torna importante e settembre sarà un mese in cui molti cercheranno consensi. Questo cielo porta buone conoscenze, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

