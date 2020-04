Oroscopo Paolo Fox oggi 29 aprile 2020: Pesci al top, Ariete in amore e lavoro…

Pubblicità

Oroscopo Gemelli, Cancro, Scorpione, Sagittario e Pesci giornata al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista oggi, 29 aprile, su LatteMiele. Ecco i segni al top. I Gemelli giovano di una Venere favorevole che sarà nel segno fino alla fine di luglio. Quando si è in difficoltà si cresce molto bene, dando una svolta molto rapidamente grazie alla voglia di fare. La Luna è attiva per il Cancro vuol dire che si deve parlare chiaro e cercare di dare una svolta interessante. Attenzione però ad esagerare e a irritare le persone. Il pianeta è molto attenta anche per quanto riguarda lo Scorpione, positivo il momento quando si riesce a discutere con persone che di solito non prendono in considerazione il segno in questione. Il Sagittario si troverà a vivere un momento di grande crescita nei prossimi tre giorni, dando una svolta al proprio momento anche se c’è da dire che in un momento come questo non è facilissimo gestire il momento dell’amore. I Pesci crescono un po’ con un cielo che rimane decisamente significativo dopo giorni non facili.

Paolo Fox, le previsioni dell’oroscopo in amore per ARiete, Cancro, Leone, Vergine e…

AMORE – Diamo uno sguardo al campo dell’amore seguendo da vicino l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete deve mettere in ordini le cose, cercando di vivere tutto con un po’ di attenzione anche se proprio questo fa crescere nel cuore l’agitazione. Il Cancro deve stare attento a rapporti con Ariete e Bilancia che possono improvvisamente incrinarsi nonostante la Luna attiva e positiva. Il Sagittario è in un momento di grande crescita, ma deve rimanere attento soprattutto per i sentimenti, il rischio è di trovarsi a litigare in maniera accesa con qualcuno di veramente importante. Il Leone si trova al centro dell’attenzione per quanto riguarda una persona che potrebbe diventare improvvisamente anche intrigante. La Vergine è irremovibile non accetta di trovarsi di fronte a vicende amorose che possono provocare dei disagi. In questo senso va fatta una distinzione con attenzione tra uomini e donne. I primi sono forti e stabili mentre le donne si fanno prendere maggiormente dai sentimentalismi.

Oroscopo: lavoro, che giornata sarà per Ariete, Toro, Acquario?

LAVORO – Capitolo lavoro, ecco cosa racconta l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete deve tenere altissima l’attenzione, cercando di fare le cose con maggiore controllo, evitando di ritrovarsi a vivere delle complicazioni poi non facili da gestire. Il Toro deve agire per tempo prima di ritrovarsi a dare una svolta al suo campo professionale, per riuscire a trovare delle strade si devono quanto prima fare delle richieste. Saturno opposto al Leone può portare a rallentare alcune cose e a complicare diverse situazioni poi non facili da gestire. L’Acquario si trova in un anno in cui potrà tagliare dei rami secchi, probabilmente è il caso di fare attenzione ma questo potrebbe accadere anche nel campo professionale. Non è da escludere dunque che possano esserci delle svolte rapide e in grado di creare magari anche un miglioramento della vita personale. Presto arriveranno delle risposte, ma si dovrà anche cercarle.



