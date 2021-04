Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 29 aprile 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Cancro le tensioni vissute all’inizio di Aprile non devono impedire di guardare al futuro con ottimismo, cercando di risolvere le questioni burocratiche rimaste in sospeso. Venere sembra favorire le relazioni, aiutando a sanare alcuni rapporti familiari e a verificare la tenuta di un sentimento.

Per quanto riguarda lo Scorpione? La stanchezza di queste settimane potrebbe spingere qualcuno a chiudersi in se stesso per non creare polemica all’interno di alcune situazioni difficili. La giornata di oggi potrebbe soffrire particolarmente di queste tensioni: attenzione a non lasciarsi andare alla rabbia.

Pesci, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: una Luna dissonante potrebbe portare qualche piccolo disagio sul piano fisico, ma una Venere importante aiuterà a conquistare maggior serenità. Le trasformazioni che hanno interessato i primi mesi di quest’anno sembrano segnare un profondo cambiamento: ora non resta che abbandonare le situazioni che dimostrano di non avere futuro ed accettare quel che porta il destino.

