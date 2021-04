Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 29 aprile 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: la giornata di oggi potrebbe nascere con qualche fastidio, che andrebbe però superato al più presto. In questo periodo i rapporti con gli altri sembrano richiedere particolare impegno, soprattutto in termini di pazienza. Attenzione a non lasciarsi guidare dalla tensione.

Ora tocca alla Bilancia: dopo un lungo periodo ricco di blocchi e ostacoli difficili da superare, ora si fa sentire la voglia di lasciarsi tutto alle spalle. La presenza di Marte dissonante sembra segnalare ancora qualche tensione, specialmente per chi ha dovuto rivedere alcune situazioni lavorative, ma presto si potrà contare su delle interessanti novità.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, attenzione all’Acquario: le situazioni che si potrebbero delineare nel corso di queste giornate invitano ad allontanarsi dalle compagnie che non riescono a condividere il fermento e la voglia di trasformazione che tocca i nati sotto questo segno. Attenzione a non trasformare questa agitazione in confusione.

