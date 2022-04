Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2022/ Capricorno, Acquario, Pesci verso il weekend

Il weekend si avvicina e su Radio LatteMiele ecco le consuete previsioni giornaliere dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 29 aprile 2022. Vediamo cosa attende Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Capricorno

Capricorno: Ci sono giorni in cui ti senti un po’ smarrito e anche più desideroso d’amore. perché hai capito che nella vita il lavoro conta, ma che se mancano delle fondamenta e all’improvviso crolla tutto, una spalla su cui appoggiarsi conta moto. Stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox oggi e domani non essere troppo intraprendente, di osservare e agire il meno possibile, perché potresti entrare in contraddizione. Stato fisico da rivedere.

Le previsioni per Acquario e Pesci

Acquario: L’Acquario deve mettere in ordine le idee. Questo è il segno più creativo dello zodiaco o comunque il più “folle”, nel senso buono, perché anche una follia può diventare realtà. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’Acquario cerca sempre di inventare cose nuove e diverse, ma vivendo così, ogni tanto c’è una situazione di disagio o di grande stanchezza da colmare. Sono convinto che tanti Acquario inizieranno a frequentare di più le librerie e si interesseranno di musica, cinema, dedicheranno il proprio tempo a un hobby. Potresti voler viaggiare un po’ di più. In generale, c’è voglia di libertà. La giornata di oggi è tranquilla, ma attenzione alle polemiche in casa.

Pesci: Cari nati sotto il segno dei Pesci, la cosa buona di quest’anno è l’ottimismo e l’esuberanza. Chi si sposa quest’anno è assolutamente convinto del proprio amore. Giove, ancora nel segno per pochi giorni, ha creato nella tua vita nuovi presupposti e, anche se si è chiuso qualcosa, adesso capisci che è meglio così. Le nuove storie d’amore sono potenti e domenica abbiamo un cielo buono per gli incontri: si prospetta un weekend valido un po’ per tutto.

