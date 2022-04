Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2022/ Che giornata per Ariete, Toro e Gemelli?

Arrivati a venerdì 29 aprile 2022, ecco quelle che sono le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox nella rubrica su Radio LatteMiele per quanto riguarda Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: il venerdì dell’Ariete

Ariete: L’Ariete in questo momento è davvero pronto a scatenare l’inferno, nel senso che se ci sono delle cose da dire, parlerà! È molto sincero e questo significa che anche quei pochi Ariete che hanno tenuto tutto sotto controllo, per il quieto vivere, potrebbero prendere fuoco. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox l’Ariete ha ragione! solo che a volte insiste troppo e passa dalla parte del torto perché trova delle persone che orgogliose che non vogliono rendergli atto. La giornata di oggi è valida, ma molto impetuosa.

Cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per Toro e Gemelli?

Toro: Per i nati sotto il segno del Toro, questo è un momento in cui bisogna chiarire tante cose, come se tu dovessi proteggere alcune proprietà: a livello sentimentale, di lavoro e insomma ti trovi in una condizione un po’ particolare per cui ogni cosa che fai in questo periodo può portare anche delle arrabbiature, ma tu sai che con la saggezza si risolve tutto e questo fine settimana illumina: la mente ti riporta delle buone idee.

Gemelli: Il segno dei Gemelli è in attesa dei nuovi eventi ovvero una cosa che i Gemelli detestano. Non bisogna scalpitare, sappiamo che c’è questo rinnovamento per molti segni dal 10 di maggio, ma prima di allora è un po’ difficile ricevere delle risposte. Soprattutto se ci sono delle dispute legali e delle contestazioni aperte.

