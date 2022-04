Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2022/ Il venerdì di Cancro, Leone e Vergine

Tocca a Cancro, Leone e Vergine: nella consueta rubrica quotidiana in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna le previsioni per questi segni per la giornata di venerdì 29 aprile 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata del Cancro

Cancro: Spero che questo fine settimana inizi senza troppe preoccupazioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la giornata di oggi è un po’ minata da questa Luna dissonante, ma ti dò quattro stelle su cinque perché comunque ritengo che tu sia una persona forte. Se anche vedi che qualcosa oggi non va, rimanda a domani. Il fine settimana aiuta anche in amore.

Le previsioni su Leone e Vergine

Leone: Conto alla rovescia? Oggi la Luna può dare già grande soddisfazione: una prova, un esame, se hai sostituito qualcuno, se stai per fare altre cose. Quante volte ti ho detto: tutto quello che nasce in questo periodo può essere faticoso e portare dei dubbi, ma poi darà i suoi frutti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i liberi professionisti potrebbero avere già delle idee per l’estate o l’autunno. Le stelle premiano l’amore dal 2 maggio.

Vergine: Ho parlato di una fase un po’ stancante e forse negli ultimi giorni c’è anche stato chi ha preferito prendersi una pausa persino dal lavoro. Devi ricaricarti perché tu sei sempre in azione, ma ogni tanto, una sana consapevolezza di quelli che sono i propri limiti aiuta. Oggi sei ancora un po’ sotto pressione.

