Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 aprile 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Che giornata sarà per la Bilancia?

Bilancia: Sapete che con questa Luna opposta alcuni nodi vengono al pettine? Portare avanti la rabbia e l’agitazione è sbagliato. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sei un po’ arrabbiato col destino perché ti ha messo di fronte a una prova che non ti aspettavi. Le giustificazioni sono tante, ma il destino può colpire tutti indistintamente e l’importante è rialzarsi. Una cosa che devi fare è andare oltre e disfarti di tutte quelle tensioni che derivano dall’esterno. Tra oggi e domani sarai un po’ critico in amore.

L’Oroscopo Paolo Fox di Scorpione e Sagittario

Scorpione: Questa giornata è affermativa. Ancora meglio se hai una persona al tuo fianco. Esci da un momento faticoso, soprattutto a marzo: se c’è un cambiamento spiazzante in famiglia o hai perso un riferimento, è chiaro che tu stia cercando qualcosa di più. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox le proposte che arrivano sono buone e le giornate migliori sono venerdì e sabato.

Sagittario: Posso dire che questo è un periodo in cui si intravede la luce: tra qualche giorno vedrai! Oggi potresti sentirsi più positivo rispetto a inizio settimana, ma proprio perché bolono in pentola tanti cambiamenti, ti senti nervoso e agitato con chi, a tuo giudizio, non riesce a darti ciò che desideri o addirittura ti blocca. Novità in amore.

