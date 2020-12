Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 dicembre 2020/ Ariete, Leone e Sagittario: la giornata

OROSCOPO PAOLO FOX 29 DICEMBRE 2020: COSA SPETTARSI PER ARIETE, LEONE, SAGITTARIO

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, 29 dicembre. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di fuoco.

ARIETE: UN PIZZICO DI INSODDISFAZIONE

Ariete: La grande ambizione e l’irrequietezza che contraddistinguono questo segno potrebbero far nascere un po’ di insoddisfazione capace di trasformarsi in irrequietezza nel corso di questa giornata. Nonostante il 2021 si confermi un anno di grandi successi, infatti, alcune iniziative potrebbero richiedere del tempo per riuscire a decollare. Venere in aspetto interessante potrebbe favorire le nuove relazioni.

OROSCOPO PAOLO FOX: LEONE E SAGITTARIO, CHE GIORNATA SARÀ?

Leone: La fine di questo anno sembra essere ricca di energia e lascia ben sperare per un 2021 ricco di possibilità. Il prossimo anno vedrà l’opposizione di diversi pianeti capaci di rendere le decisioni piuttosto combattute, portando alti e bassi non indifferenti. Venere favorevole invita però a dedicarsi ai sentimenti per contrastare ogni difficoltà.

SAGITTARIO: STANCHEZZA GENERALE

Sagittario: La giornata di oggi potrebbe alimentare un certo scontento legato ad una condizione di stanchezza generale e alla compagnia di persone troppo monotone e ripetitive. Attenzione alle distrazioni.



