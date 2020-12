Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 dicembre 2020/ Toro, Vergine, Capricorno

OROSCOPO PAOLO FOX 29 DICEMBRE 2020 PER I SEGNI DI TERRA

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per la giornata di oggi, 29 dicembre. Il noto astrologo ha avuto alcuni spunti molto interessanti anche per quanto riguarda i segni di terra.

TORO: QUALCHE TIMORE PER IL FUTURO

Toro: Questa giornata costringe a fare i conti col timore del futuro, alla luce di una situazione economica e lavorativa ancora piuttosto incerta. Per ora non sembra ancora possibile contare su certezze stabili cui fare riferimento, ma entro stando a oroscopo di Paolo Fox la prossima primavera qualcosa potrebbe cambiare. L’arrivo di Gennaio permetterà di distrarsi un po’ grazie a delle nuove occasioni in ambito sentimentale.

VERGINE E CAPRICORNO, LE PREVISIONI DI PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO

Vergine: La giornata di oggi invita a riflettere sul futuro, concentrandosi sui progetti più importanti per non lasciare che le proprie energie vadano sprecate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i rapporti sembrano godere di grandi opportunità in questo martedì, specialmente se si ha a che fare con persone nate sotto il segno dei Pesci o dell’Acquario: una buona dose di leggerezza e fantasia potrebbe regalare nuova spensieratezza.

OROSCOPO CAPRICORNO: LUNA OPPOSTA E NERVOSISMO

Capricorno: Questo martedì potrebbe rivelarsi un po’ nervoso a causa di una Luna opposta che potrebbe portare a soffrire in maniera particolare l’indolenza di alcuni atteggiamenti circostanti. L’arrivo di Gennaio porterà delle buone occasioni sul piano relazionale.



