Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 dicembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox vanno ad analizzare i segni di Aria con le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: questo è un periodo in cui i soldi sono pochi; chi ha un ascendente di acqua dovrebbe portare qualche piccola soddisfazione. Attenzione se ci sono dei problemi, bisogna risolverli al più presto, alcuni dovranno presentare una controversia. Mi raccomando in amore, tutto quello che si fa ora è importante, anche un nuovo incontro può essere rilevante.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questo inizio anno deve essere più importante, questo non è stato difficile, tranne questi ultimi due mesi, in cui l’amore potrebbe aver avuto qualche dubbio. Gli amori che nascono adesso sono un pò al rallentatore, in qualche modo bisogna tenersi lontano dalle complicazioni. Buona la fortuna o la possibilità di avere contatti a Capodanno.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli se ci sono questioni di carattere legale o contrattuale che devi cercare di risolvere, muoviti. E’ probabile che adesso sei nervoso perché stai facendo tanto, ma non ti premiano e delle volte ti sembra di lavorare più per passione che per soldi. Alcuni non sanno come trascorrere questo ultimo giorno dell’anno e siccome la luna andrà in opposizione a Capodanno, alcuni rischiano di vivere una festa agitata, quindi muovetevi per tempo.

