Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox. Spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 29 dicembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete?

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone: avete avuto bisogno di relax, ma a Capodanno scatenatevi, nel limite del possibile. Venerdì e sabato saranno giornate importanti, alcuni possono festeggiare qualcosa di buono, un incarico. Avere Saturno in opposizione non vuol dire che le cose non funzionano, ma vuol dire che bisogna sperimentare nuovi percorsi, chi l’ha fatto senza paura adesso avrà qualcosa di più. Amore protetto a Capodanno.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. Tre giorni di grande forza, la luna è nel segno. Si potrebbero frequentare persone nuove, Giove protegge quelli che si vogliono sposare o avere un figlio. Lasciati alle spalle la malinconia, ti è sembrato di fare tanto e dare poco, ma ora torni sulla cresta dell’onda, lo vedrai a gennaio.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Questo cielo è interessante per il segno zodiacale dell’Ariete, sta per finire l’anno e ci sarà grande capacità di azione. Questo nuovo anno ti darà la possibilità di rimetterti in gioco, ti devi fermare e ricordare che ci saranno sviluppi nella tua vita, anche se esci da una situazione faticosa. L’amore andrebbe privilegiato, specialmente se hai una persona al tuo fianco che ti sorregge e cerca di essere ottimista; l’ariete non è del tutto contento.

