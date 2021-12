Oroscopo Paolo Fox, oggi 29 dicembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox si occupa dei segni d’Acqua nella consueta rassegna su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione sei forte, intuitivo, Giove è favorevole, i nati a fine ottobre avranno qualcosa in più. Questo Capodanno lascerà sotto buoni auspici e la fine di dicembre lascerà i pianeti attivi. Una piccola soddisfazione può allietare te e la famiglia. Gli amori sono importanti.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro quest’anno buone notizie, Giove è meno polemico. Tanti si sono ritrovati a vivere delle tensioni sul lavoro o vorrebbero di più. Alcuni hanno paura di non andare bene, ma da qui a Maggio ci saranno delle soddisfazioni. L’amore è confuso, in certi casi alcuni vivono due amori, oppure potresti pensare meglio soli che male accompagnato.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Giove è nel segno. I problemi non si risolvono in poche ore, però alcuni rapporti conflittuali si potranno risolvere, sapete tenere le redini del destino in mano. Quando credete in un amore è difficile dimenticarlo. Ottimo cielo con Venere importante, chi non sta bene deve fare di tutto per stare meglio. Novità per le coppie che vogliono raggiungere un grande obiettivo.

