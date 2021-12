Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2021/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, mercoledì 29 dicembre 2021, per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro: questa settimana ti premio, questo è un cielo impegnativo, ma anche risolutivo. La tua vita dall’anno scorso è più in ordine, specialmente in ambito professionale. Ora puoi fare di meno e stare meglio con te stesso. Il nuovo transito di Giove entra in segno zodiacale favorevole. Il benessere sarà un punto di riferimento, quindi è giusto guadagnare, ma è anche giusto prendersi una pausa di relax accanto alle persone amate. Questo è un cielo che privilegia i sentimenti anche in vista del 2022.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. In questi giorni ci sono delle piccole tensioni in famiglia, forse perché ci sono questioni da risolvere. Forse ti troverai a risolvere delle cose mentre ne vorrai fare delle altre. Cerca di non stare lontano dalle persone a cui tieni di più. La fatica si fa sentire, ma di recente hai privilegiato le questioni di lavoro, tu vuoi sempre avere tutto sotto controllo e anche la questione economica è un pensiero fisso nella tua vita. I sentimenti non sono danneggiati, Venere è sempre molto attiva.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. Queste sono stelle che proteggono le persone tenaci e quelli più grandi dovrebbero cambiare o da soli o con il partner. C’è una nuova giovinezza da far vivere, fai favorire il nuovo; i giovani sono pieni di ammiratori. Se hai avuto un problema fisico lo hai superato. I pianeti portano emozioni.

