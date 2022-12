Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Scorpione, Sagittario: cielo

Iniziamo la giornata con l’Oroscopo di Paolo Fox che per il cielo dell’Ariete prevede qualche tensione: in amore ci sono coppie che hanno vissuto dei fastidi ed è il momento di chiarire. A Capodanno la Luna sarà buona. Per il Toro sono giornate interessanti con Mercurio e Venere in buona posizione: il 2023 sarà un anno di forza. Per lo Scorpione arrivano giornate importanti che parlano di cambiamento in vista del 2023. Il Capodanno porterà incontri piacevoli. Il Sagittario è eccitato dai nuovi progetti ma l’amore può portare qualche problemino.

Leone, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: leggerezze e serenità

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, cambiamenti e…

Ariete, nel tuo cielo c’è qualche tensione. Con ogni probabilità, non sei riuscito a fare tutto quello che avresti voluto: Giove è tornato nel tuo spazio zodiacale da poco e soprattutto tra gennaio e febbraio, ti permetterà di mettere in chiaro molte cose. Ci sono coppie che hanno avuto dei fastidi ed è ora di chiarire. Per quanto riguarda il Capodanno, con una Luna che ti tocca direttamente, potresti vivere qualcosa di piacevole, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: cambiamenti importanti

Toro, per te queste sono giornate interessanti: Mercurio e Venere sono in splendida posizione e questo vuol dire che le stelle garantiscono delle novità. Qualcuno sta covando dei progetti addirittura da quattro o cinque anni: un passo importante, un cambiamento che maturato molto lentamente, qualcosa che è tornato in auge di recente. Domenica avrai una ricompensa in più dal cielo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Sta per partire un anno di grande forza.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, i progetti

Scorpione, sono in arrivo giornate importanti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: con questo cielo si può anche rivoluzionare la propria vita con un taglio drastico, soprattutto in previsione del 2023. In primavera ed estate avremo un cielo di grande forza e tutto potrà cambiare ed essere migliore. Il consiglio è di sfruttare qualche occasione per divertirsi. Arriva un Capodanno che porta incontri piacevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 28 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Sagittario, adesso ti eccitano i progetti, le novità, tutto ciò che sa di cambiamento. C’è un cielo protetto fino alla metà di maggio: chi ha delle buone occasioni per mettersi in mostra non deve declinarle, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se hai dei progetti per la casa o un per un trasferimento, è il momento di pensarci su. Anche l’amore può tornare a essere impegnativo: chi vive due storie assieme dovrà fare una scelta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA