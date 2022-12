Oroscopo Paolo Fox oggi, 29 dicembre 2022/ Gemelli, Cancro, Capricorno, Pesci: stelle

Giovedì che inizia con le parole dell’Oroscopo di Paolo Fox e le consuete previsioni per la giornata e non solo. C’è fatica per il Capricorno, ma anche voglia di continuare un progetto iniziato. Nel 2023 da maggio si otterranno belle sorprese: da marzo il segno si sentirà più al sicuro. Per il Cancro, le opposizioni planetarie stanno via via svanendo. Questo segno, per quieto vivere, spesso ha rinunciato a qualcosa ma è il momento di recuperare. Per i Gemelli la Luna sarà favorevole a Capodanno e nel nuovo anno le cose andranno meglio. Un po’ di agitazione per i Pesci a causa della Luna: è il momento di pensare a come risolvere i problemi.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno e Cancro, fatica

Capricorno, la fatica c’è, inutile nasconderlo. Nonostante questo, questo segno sa che se si lavora ad un progetto con grande impegno, poi le soddisfazioni arrivano! Il 2023 suggerisce proprio questo: lavorare bene a tutti i progetti perché solo così si evolveranno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Nel 2023, il meglio lo avremo da maggio in poi, dunque bisogna rimboccarsi le maniche. L’importante è capire di avere imboccato la strada giusta e continuare a seguirla. Da marzo, con Saturno in sestile, ti sentirai più al sicuro. Attenzione però alle persone che ti stanno intorno: devi circondarti di tipi affidabili.

Cancro, le opposizioni planetarie stanno lentamente perdendo di forza. Negli ultimi tempi i pianeti avversi hanno rimesso in discussione la tua vita, forse anche in maniera piuttosto imbarazzante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è chi ha dubitato di un amore e ora deve ritrovare un equilibrio e chi invece nonostante abbia fatto delle cose bene, non è stato premiato come avrebbe voluto e sperato. A questo segno non piace cedere, ma ultimamente, per quieto vivere o per cercare di non stare troppo male, spesso ha dovuto dire stop a qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Pesci, la Luna…

Gemelli, la Luna sarà favorevole a Capodanno. Questo farà cominciare con il piede giusto il nuovo anno, portando ad una visione del 2023 migliore. Inoltre, affari, accordi o questioni legali che ti hanno tenuto un po’ sotto scacco, negli ultimi mesi, potrebbero appianarsi: guardando le stelle dei primi due mesi dell’anno, il cielo parla di qualcosa in più. Febbraio sarà un “mese sì”, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questa Luna nel segno rende un po’ agitati, ma in maniera positiva. Spesso sei teso, ma con questo cielo non è il caso di agitare le acque ancora di più, soprattutto per un passato che non ti è piaciuto. È il momento di pensare invece al futuro ed eventualmente a problemi che possono essere risolti. Forse c’è preoccupazione per una persona cara in questo momento. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, è un grande cielo per fare delle scelte e per crescere sia a livello emotivo sia professionale.











