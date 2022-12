Oroscopo Paolo Fox oggi 29 dicembre 2022/ Giornata Leone, Vergine, Bilancia, Acquario

Cosa prevede il cielo per questa giornata appena iniziata? Ci pensa l’Oroscopo di Paolo Fox, come ogni giorno, a darci indicazioni. Per il Leone, Giove è in buon aspetto ma non tutti chiuderanno l’anno in maniera troppo positiva. In amore i single dovrebbero attivarsi. Per la Vergine ci sono stati alcuni problemi fisici: per questo motivo è meglio non esagerare a capodanno. Per la Bilancia le emozioni vanno vissute in maniera totale ma bisogna anche impegnarsi di più in vista del futuro. Per l’Acquario forse è in arrivo un nuovo amore: sul lavoro invece c’è qualche tensione.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il capodanno

Leone, il peggio è passato. Giove torna in aspetto buono ma non tutti chiudono l’anno con una netta vittoria. Spesso le competizioni fanno più male che bene. Se le competizioni non sempre ti hanno fatto bene e anzi, non ti hanno portato nulla, forse è il caso di cambiare obiettivo per il 2023. Amore? I single dovrebbero darsi da fare a capodanno.

Vergine, ultimamente ci sono stati dei problemi fisici o forse ti sei reso conto di avere abusato delle tue energie mentali. Per questo motivo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è il caso di trascorrere un Capodanno molto tranquillo, solo con poche persone affidabili attorno. Venere è in aspetto importante: non è certo un momento difficoltoso per gli incontri. Comunque se sei single, sei un tipo che resta sempre piuttosto cauto. Sul lavoro, un progetto o un programma potrebbero non andare come tu vorresti o ci sarà qualcosa da ridiscutere entro primavera.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Acquario, le stelle

Bilancia, le emozioni vanno vissute in maniera totale. Spesso ti lanci senza paracadute nelle storie in cui credi, anche a costo di farsi male. Infatti ci sono state delle storie, delle persone, degli amici che non hanno risposto ai tuoi desideri e ti sei sentito “tradito”. Devi recuperare un po’ di ottimismo e poi impegnarti di più, per fare delle cose utili anche per il futuro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non essere pessimista!

Acquario, forse qualche privilegio in più, da parte di queste stelle, arriva. Forse anche un nuovo amore? Sul lavoro, chi è nel settore del turismo o nello spettacolo, adesso finalmente riprende un po’ di energia. Questa Venere presto sarà nel segno e l’Acquario, che ha sempre bisogno di manifestare le proprie emozioni in maniera diretta, avrà sicuramente voglia di incontrare un amore. Forse un’amicizia diventerà qualcosa di più, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Una certa tensione riguarderà rapporti di lavoro. Adesso devi fare scelte impegnative, ma costruttive per il futuro.













